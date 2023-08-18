Болельщики «Ариса» скандировали фамилию Путина после матча с киевским «Динамо»
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Во время стычки болельщиков греческие фанаты стали скандировать фамилию Путина. Хотя изначально украинская сторона провоцировала греческих болельщиков, показывая им соответствующие жесты.
Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Динамо». Счёт первого матча — 1:0 в пользу греков. В серии пенальти сильнее оказались украинцы.
Ранее сообщалось, что фанаты «Ариса» вывесили баннер против «Азова»* на матче с киевским «Динамо».
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.