Болельщики «Ариса» скандировали фамилию Путина после матча с киевским «Динамо»

Болельщики греческого «Ариса» скандировали имя президента России Владимира Путина в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с киевским «Динамо».

Во время стычки болельщиков греческие фанаты стали скандировать фамилию Путина. Хотя изначально украинская сторона провоцировала греческих болельщиков, показывая им соответствующие жесты.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Динамо». Счёт первого матча — 1:0 в пользу греков. В серии пенальти сильнее оказались украинцы.

Ранее сообщалось, что фанаты «Ариса» вывесили баннер против «Азова»* на матче с киевским «Динамо».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.