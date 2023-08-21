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«Манчестер Юнайтед» объявил о прекращении сотрудничества с Гринвудом

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«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление в связи с расследованием обвинений в адрес нападающего Мэйсона Гринвуда.
«Манчестер Юнайтед» объявил о прекращении сотрудничества с Гринвудом
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Frej/MB Media

«На основании имеющихся у нас доказательств мы пришли к выводу, что Мэйсон не совершал преступлений, в которых был обвинён.

Все участники процесса осознают, что ему трудно возобновить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Мы пришли к согласию, что целесообразно будет сделать это за пределами «Олд Траффорд», — приводит слова заявления пресс-служба клуба.

Гарриет Робсон, девушка Гринвуда, в январе опубликовала в социальных сетях фотографии со следами побоев. Потерпевшая утверждает, что форвард МЮ причастен к случившемуся. После этого Гринвуда арестовали, но 2 февраля он был освобождён под залог до проведения дальнейшего расследования.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» сделал заявление после снятия обвинений с Гринвуда.

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