Гринвуд: лучшее решение — продолжение карьеры за пределами «Олд Траффорд»

Нападающий Мэйсон Гринвуд выступил с заявлением в связи с прекращением сотрудничества с «Манчестер Юнайтед».

«Я не совершал того, в чём меня обвиняли, и в феврале с меня были сняты все обвинения. Однако я полностью признаю, что совершал ошибки в своих отношениях.

Лучшим решением для всех нас является продолжение моей футбольной карьеры за пределами «Олд Траффорд», — приводит слова Гринвуда ESPN.

Гарриет Робсон, девушка Гринвуда, в январе опубликовала в социальных сетях фотографии со следами побоев. Потерпевшая утверждает, что форвард МЮ причастен к случившемуся. После этого Гринвуда арестовали, но 2 февраля он был освобождён под залог до проведения дальнейшего расследования.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о прекращении сотрудничества с Гринвудом.