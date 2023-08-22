Гринвуд: лучшее решение — продолжение карьеры за пределами «Олд Траффорд»
«Я не совершал того, в чём меня обвиняли, и в феврале с меня были сняты все обвинения. Однако я полностью признаю, что совершал ошибки в своих отношениях.
Лучшим решением для всех нас является продолжение моей футбольной карьеры за пределами «Олд Траффорд», — приводит слова Гринвуда ESPN.
Гарриет Робсон, девушка Гринвуда, в январе опубликовала в социальных сетях фотографии со следами побоев. Потерпевшая утверждает, что форвард МЮ причастен к случившемуся. После этого Гринвуда арестовали, но 2 февраля он был освобождён под залог до проведения дальнейшего расследования.
Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о прекращении сотрудничества с Гринвудом.