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BBC: суд оправдал Гиггза по делу об избиении девушки

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Королевский суд Манчестера снял обвинения с бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза по делу об избиении девушки.
BBC: суд оправдал Гиггза по делу об избиении девушки
  • Gettyimages.ru
  • © Matt McNulty

По информации BBC, суд установил, что экс-футболист не виновен по всем пунктам обвинения. Таким образом, повторное слушание, запланированное на 31 июля, отменено.

Напомним, что Гиггз обвинялся в нанесении телесных повреждений его бывшей девушке Кейт Гревилл в своём доме в Уорсли в ноябре 2020 года и в нападении на 20-летнюю девушку во время того же инцидента. Его также обвиняли в поведении с элементами принуждения и контроля с декабря 2017 года по ноябрь 2020-го.

Ранее сообщалось, что бывшая девушка Антони обвиняет футболиста в насилии и угрозах.

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