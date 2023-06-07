Бывшая девушка Антони обвиняет футболиста в насилии и угрозах

Габриэла Каваллин, бывшая девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, сообщила полиции о домашнем насилии со стороны игрока.

Девушка рассказала о четырёх случаях насилия и угрозах в свой адрес со стороны футболиста. Она отметила, что Антони избивал её даже тогда, когда она была беременной. Позже у неё случился выкидыш, но она не связывает это с рукоприкладством игрока.

По словам Габриэлы, после избиений Антони грозился, что покончит с собой. Он также неоднократно портил её вещи, в том числе разбил телефон.

Ранее сообщалось, что экс-игрока «Интера» Исхака Бельфодиля арестовали за то, что он душил свою 15-летнюю сестру.