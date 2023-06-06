Экс-игрока «Интера» Бельфодиля арестовали за то, что он душил свою 15-летнюю сестру
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По информации Le Parisien, футболист душил свою 15-летнюю сестру после их ссоры. Девочка обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали у подростка несколько красных пятен на шее и царапины на предплечье.
31-летний игрок был арестован, но вскоре его отпустили и не стали заводить на него дело.
Ранее сообщалось, что девушка Нобоа подаст в суд на Кристиана, отель и полицию после избиения.