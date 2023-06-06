Экс-игрока «Интера» Бельфодиля арестовали за то, что он душил свою 15-летнюю сестру

Бывший полузащитник «Интера», «Пармы» и «Вердера» Исхак Бельфодиль был арестован во Франции.

По информации Le Parisien, футболист душил свою 15-летнюю сестру после их ссоры. Девочка обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали у подростка несколько красных пятен на шее и царапины на предплечье.

31-летний игрок был арестован, но вскоре его отпустили и не стали заводить на него дело.

Ранее сообщалось, что девушка Нобоа подаст в суд на Кристиана, отель и полицию после избиения.