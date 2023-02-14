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Девушка Нобоа подаст в суд на Кристиана, отель и полицию после избиения

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Кевиам Касо, девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, обвинила футболиста в насилии и собирается подать в суд на игрока, отель и полицию.
Девушка Нобоа подаст в суд на Кристиана, отель и полицию после избиения
  • РИА Новости

«Я попросила администрацию отеля вызвать полицию, потому что обнаружила Кристиана с двумя женщинами в моём номере. Пришли только двое полицейских, и единственное, что они сделали, — попросили меня вернуться в номер, а Кристиана уйти», — цитирует Касо Expreso.

Отмечается, что, согласно отчёту, у девушки обнаружили синяки на лице, плече, предплечье, запястье, на ноге и колене. Также она ощущала головную боль, тошноту, боль в кости, острую боль в плече. Девушка заявила о своём намерении подать в суд на Нобоа, а также на отель и полицию, поскольку, по её словам, дело решили замять. 

13 февраля девушка Касо в слезах вышла в прямой эфир и показала побои, заявив, что бойфренд ударил её не менее десяти раз.

Ранее Ольга Нобоа-Романова, бывшая жена Нобоа, выступила с комментарием по поводу заявления его девушки об избиении.

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