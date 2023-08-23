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Рапино: поцелуй Рубиалеса говорит о глубоком уровне женоненавистничества и сексизма в RFEF

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Американская футболистка Меган Рапино подвергла критике поведение президента испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.
Рапино: поцелуй Рубиалеса говорит о глубоком уровне женоненавистничества и сексизма в RFEF
  • Gettyimages.ru

«Поцелуй Рубиалеса говорит о глубоком уровне женоненавистничества и сексизма в Федерации футбола Испании и мужчин в ней. Что это за перевёрнутый мир? На международной арене, где вы должны праздновать, футболистка подвергается физическому насилию со стороны этого мужчины», — цитирует Рапино The Atlantic.

Женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории мундиаля. Игра на стадионе «Австралия» завершилась со счётом 1:0. В составе испанской команды отличилась Ольга Кармона. 

Напомним, что во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее вице-премьер Испании призвала главу RFEF покинуть пост после поцелуя с футболисткой.

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