Вице-премьер Испании призвала главу RFEF покинуть пост после поцелуя с футболисткой

Второй зампредседателя правительства Испании Иоланда Диас прокомментировала поведение президента испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, который поцеловал капитана женской национальной команды Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения на чемпионате мира.

«Коалиция «Сумар» требует отставки Рубиалеса, поскольку оправдания через видео в социальных сетях вообще бесполезны», — цитирует Диас Sport.es.

Она также поздравила сборную Испании с победой на турнире, отметив, что команда не только порадовала болельщиков футбола, но и преподала многим урок.

Напомним, что во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее сообщалось, что президент испанской федерации футбола извинился за свой поцелуй.