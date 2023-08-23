В правительстве Испании сделали заявление касаемо скандального поцелуя главы RFEF с футболисткой

Председатель правительства Испании Педро Санчес выступил с заявлением по поводу скандала с участием главы федерации футбола страны (RFEF), который поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения команды после победы на чемпионате мира.

«То, что мы увидели, было неприемлемым жестом, но извинений господина Рубиалеса недостаточно, поэтому он должен делать шаги для разъяснения того, что мы все увидели», — цитирует Санчеса Marca.

Помимо этого, Королевская федерация футбола Испании объявила о внеочередном собрании на фоне скандала вокруг данного инцидента.

Напомним, что во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее вице-премьер Испании сообщила, что призвала главу RFEF покинуть пост после поцелуя с футболисткой.