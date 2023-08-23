В правительстве Испании сделали заявление касаемо скандального поцелуя главы RFEF с футболисткой
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«То, что мы увидели, было неприемлемым жестом, но извинений господина Рубиалеса недостаточно, поэтому он должен делать шаги для разъяснения того, что мы все увидели», — цитирует Санчеса Marca.
Помимо этого, Королевская федерация футбола Испании объявила о внеочередном собрании на фоне скандала вокруг данного инцидента.
Напомним, что во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.
Ранее вице-премьер Испании сообщила, что призвала главу RFEF покинуть пост после поцелуя с футболисткой.