Узнать больше

В правительстве Испании сделали заявление касаемо скандального поцелуя главы RFEF с футболисткой

Короткая ссылка
Председатель правительства Испании Педро Санчес выступил с заявлением по поводу скандала с участием главы федерации футбола страны (RFEF), который поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения команды после победы на чемпионате мира.
В правительстве Испании сделали заявление касаемо скандального поцелуя главы RFEF с футболисткой
  • Gettyimages.ru

«То, что мы увидели, было неприемлемым жестом, но извинений господина Рубиалеса недостаточно, поэтому он должен делать шаги для разъяснения того, что мы все увидели», — цитирует Санчеса Marca.

Помимо этого, Королевская федерация футбола Испании объявила о внеочередном собрании на фоне скандала вокруг данного инцидента.

Напомним, что во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее вице-премьер Испании сообщила, что призвала главу RFEF покинуть пост после поцелуя с футболисткой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить