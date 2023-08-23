Сборная Ливана готова рассмотреть предложение о товарищеском матче с Россией
- РИА Новости
«Мы не получали от РФС ни одного официального запроса или письма о проведении товарищеского матча между сборными Ливана и России. Если поступит предложение, ЛФА рассмотрит его», — цитирует Аби Фарая Sport24.
УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров из-за ситуации на Украине. После этого подопечные Валерия Карпина сыграли контрольные встречи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
Ранее в Таджикистане сообщили о готовности провести матч со сборной России в сентябре 2024 года.