В Таджикистане сообщили о готовности провести матч со сборной России в сентябре 2024 года

Пресс-секретарь сборной Таджикистана Фаридун Салиев заявил, что национальная команда не сможет сыграть товарищеский матч со сборной России в 2023 году, но может сделать это осенью следующего года.

«Мы не сможем организовать матч со сборной России в этом году. Все окна у нас заняты. Мы готовы рассмотреть предложение от РФС по товарищеской встрече, но только на осень следующего года», — цитирует Салиева Sport24.

УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров из-за ситуации на Украине. После этого подопечные Валерия Карпина сыграли контрольные встречи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар дал понять, что нет никаких договорённостей о проведении товарищеского матча со сборной России.