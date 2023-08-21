В Таджикистане сообщили о готовности провести матч со сборной России в сентябре 2024 года
- РИА Новости
«Мы не сможем организовать матч со сборной России в этом году. Все окна у нас заняты. Мы готовы рассмотреть предложение от РФС по товарищеской встрече, но только на осень следующего года», — цитирует Салиева Sport24.
УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров из-за ситуации на Украине. После этого подопечные Валерия Карпина сыграли контрольные встречи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
Ранее пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар дал понять, что нет никаких договорённостей о проведении товарищеского матча со сборной России.