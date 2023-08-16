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Сборная России по футболу не сыграет с Бахрейном в сентябре

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Пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар дал понять, что нет никаких договорённостей о проведении товарищеского матча со сборной России.
Сборная России по футболу не сыграет с Бахрейном в сентябре
  • РИА Новости

«В сентябре мы не можем провести матч с Россией, поскольку будем играть со сборными Кувейта и Туркменистана», — цитирует Абдулгаффара Sport24.

Он подчеркнул, что руководство Российского футбольного союза (РФС) действительно связывалось по поводу контрольной игры.

По информации «РБ Спорт», приоритетным вариантом для РФС является сборная Бахрейна. Отмечается, что вторым соперником подопечных Валерия Карпина станет команда Катара.

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала по футболу не сыграет с Россией в 2023 году.

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