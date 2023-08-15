Сборная Сенегала по футболу не сыграет с Россией в 2023 году
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«Мы готовы сыграть с командой России, но не в этом году. Все слоты заняты, поэтому вопрос об организации товарищеского матча отложен на следующий год», — цитирует Тиуне Sport24.
Он также подтвердил, что федерация получила предложение о товарищеском матче от РФС.
После отстранения российских команд от международных соревнований подопечные Валерия Карпина сыграли пять товарищеских игр — со сборными Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
Ранее сообщалось, что РФС не предлагал Индии провести товарищеский матч с Россией.