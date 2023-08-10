AIFF: РФС не предлагал Индии провести товарищеский матч с Россией

Заместитель генерального секретаря Всеиндийской футбольной федерации (AIFF) Анил Камат сообщил, что не вёл переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении товарищеского матча.

«Нам не поступало предложение РФС на тему товарищеских матчей сборных», — цитирует Камата Sport24.

При этом он дал понять, что игра может состояться при определённых условиях.

«Прежде всего решение за главным тренером индийской национальной команды. Пока мы с ним не обсуждали вопрос о товарищеском матче», — добавил Камат.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. На товарищеские матчи соглашаются немногие. Коллектив Валерия Карпина в условиях изоляции встречался со сборными Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Ирака.

Команду Индии тренирует хорват Игор Штимац.

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу стала бронзовым призёром на Играх стран СНГ.