Сборная России по пляжному футболу стала бронзовым призёром на Играх стран СНГ
- РИА Новости
Встреча в Минске завершилась со счётом 7:3.
В составе сборной России отличились Егор Ремизов (6-я минута), Амадиус Виноградов (7-я, 8-я), Антон Шкарин (9-я), Фёдор Земсков (13-я, 15-я, 18-я).
С 4 по 14 августа в Белоруссии проходят Игры стран СНГ. Соревнования проводятся в открытом формате.
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр по тяжёлой атлетике россиянка Татьяна Каширина завоевала золотую медаль на II Играх стран СНГ в Белоруссии.