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Сборная России по пляжному футболу стала бронзовым призёром на Играх стран СНГ

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Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Омана в матче за третье место на вторых Играх стран СНГ в Белоруссии.
Сборная России по пляжному футболу стала бронзовым призёром на Играх стран СНГ
  • РИА Новости

Встреча в Минске завершилась со счётом 7:3.

В составе сборной России отличились Егор Ремизов (6-я минута), Амадиус Виноградов (7-я, 8-я), Антон Шкарин (9-я), Фёдор Земсков (13-я, 15-я, 18-я).

С 4 по 14 августа в Белоруссии проходят Игры стран СНГ. Соревнования проводятся в открытом формате.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр по тяжёлой атлетике россиянка Татьяна Каширина завоевала золотую медаль на II Играх стран СНГ в Белоруссии.

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