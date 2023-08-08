Узнать больше

Российская тяжелоатлетка Каширина победила на Играх стран СНГ

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр по тяжёлой атлетике россиянка Татьяна Каширина завоевала золотую медаль на II Играх стран СНГ в Белоруссии.
Российская тяжелоатлетка Каширина победила на Играх стран СНГ
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Пятикратная чемпионка мира заняла первое место в весовой категории до 87 кг с результатом 262 кг (117 в рывке и 145 кг в толчке).

Серебряную награду выиграла Регина Адашбаева (232 кг) из Узбекистана, бронзу — Дарья Хейдер (220 кг) из Белоруссии.

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа с участием более двух тысяч спортсменов из 22 стран. Соревнования проводятся в открытом формате. Всего в ходе Игр разыгрывается 246 комплектов медалей. Победителей и призёров определят в 20 видах спорта.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 23 медали в третий день Игр стран СНГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить