Российская тяжелоатлетка Каширина победила на Играх стран СНГ

Серебряный призёр Олимпийских игр по тяжёлой атлетике россиянка Татьяна Каширина завоевала золотую медаль на II Играх стран СНГ в Белоруссии.

Пятикратная чемпионка мира заняла первое место в весовой категории до 87 кг с результатом 262 кг (117 в рывке и 145 кг в толчке).

Серебряную награду выиграла Регина Адашбаева (232 кг) из Узбекистана, бронзу — Дарья Хейдер (220 кг) из Белоруссии.

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа с участием более двух тысяч спортсменов из 22 стран. Соревнования проводятся в открытом формате. Всего в ходе Игр разыгрывается 246 комплектов медалей. Победителей и призёров определят в 20 видах спорта.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 23 медали в третий день Игр стран СНГ.