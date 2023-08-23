Капелло: у Захаряна есть данные, чтобы заиграть не хуже Кварацхелии в Италии
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«Захарян выбрал отличный клуб для развития карьеры. У него есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии», — цитирует Капелло «РБ Спорт».
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописаны отступные в размере €70 млн.
Напомним, что грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия выступает в Серии А за «Наполи».
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» пока не может заявить Захаряна на сезон-2023/24.