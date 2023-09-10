Рубиалес сообщил о намерении уйти с поста главы RFEF

Временно отстранённый президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес заявил о намерении уйти с поста главы организации.

«Да, я собираюсь это сделать. Да, собираюсь, потому что я не могу продолжить свою работу. Последней каплей стал разговор с моим отцом и дочерьми. Они знают, что дело не во мне», — цитирует Рубиалеса журналист Пирс Морган.

Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить главу RFEF на 90 дней.

Ранее прокуратура Испании возбудила уголовное дело в отношении Рубиалеса.