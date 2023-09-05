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Испанских футболисток впервые будет тренировать женщина

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Монсеррат Томе назначена главным тренером женской сборной Испании.
Испанских футболисток впервые будет тренировать женщина
  • © Соцсети Монсеррат Томе

О назначении сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Специалист стала первой женщиной, которая возглавила женскую национальную команду Испании. В качестве футболистки 41-летняя спортсменка становилась двукратной чемпионкой страны в составе «Леванте» и «Барселоны».

Предыдущий тренер женской сборной Хорхе Вильда объявил об отставке 5 сентября. По информации COPE, Высший спортивный совет Испании решил уволить специалиста за поддержку отстранённого президента RFEF Луиса Рубиалеса.

Ранее исполняющий обязанности президента RFEF Педро Роча высказался о действиях временно отстранённого от должности главы организации Луиса Рубиалеса.

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