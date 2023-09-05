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И. о. президента RFEF Роча извинился перед футбольным миром за действия Рубиалеса

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Исполняющий обязанности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Педро Роча высказался о действиях временно отстраненного от должности главы организации Луиса Рубиалеса.
И. о. президента RFEF Роча извинился перед футбольным миром за действия Рубиалеса
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

«Президент Роча от лица RFEF считает необходимым искренне попросить прощения у футбольного мира в целом, особенно у игроков сборных Испании и Англии, у других участников и болельщиков по всему миру за совершенно неприемлемое поведение высшего институционального представителя во время финала и позднее», — говорится в сообщении.

Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить главу RFEF на 90 дней.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее суд принял к рассмотрению дело Рубиалеса о поцелуе с футболисткой сборной Испании.

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