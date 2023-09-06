Вильда после увольнения из сборной Испании заявил, что его совесть чиста

Бывший главный тренер женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда высказался о своём увольнении с поста наставника национальной команды.

«Я настолько хорош, насколько это возможно. После всего, что было достигнуто, моя советь чиста. Я выложился на 100% и не считаю своё увольнение справедливым», — цитирует Вильду Marca.

Высший спортивный совет Испании решил уволить специалиста за поддержку отстранённого президента RFEF Луиса Рубиалеса.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее сообщалось, что испанских футболисток впервые будет тренировать женщина.