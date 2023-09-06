Узнать больше

Вильда после увольнения из сборной Испании заявил, что его совесть чиста

Короткая ссылка
Бывший главный тренер женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда высказался о своём увольнении с поста наставника национальной команды.
Вильда после увольнения из сборной Испании заявил, что его совесть чиста
  • AP

«Я настолько хорош, насколько это возможно. После всего, что было достигнуто, моя советь чиста. Я выложился на 100% и не считаю своё увольнение справедливым», — цитирует Вильду Marca.

Высший спортивный совет Испании решил уволить специалиста за поддержку отстранённого президента RFEF Луиса Рубиалеса.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее сообщалось, что испанских футболисток впервые будет тренировать женщина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить