Главный тренер женской сборной Испании по футболу Вильда отправлен в отставку

Главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда покинул свой пост.

Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

По информации COPE, Высший спортивный совет Испании решил уволить специалиста за поддержку отстранённого президента RFEF Луиса Рубиалеса.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее и. о. президента RFEF Роча извинился перед футбольным миром за действия Рубиалеса.