Узнать больше

Главный тренер женской сборной Испании по футболу Вильда отправлен в отставку

Короткая ссылка
Главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда покинул свой пост.
Главный тренер женской сборной Испании по футболу Вильда отправлен в отставку
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

По информации COPE, Высший спортивный совет Испании решил уволить специалиста за поддержку отстранённого президента RFEF Луиса Рубиалеса.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее и. о. президента RFEF Роча извинился перед футбольным миром за действия Рубиалеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить