Погба: никто не заслуживает смерти, пусть свершится правосудие

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба призвал к правосудии во Франции после смерти 17-летнего подростка.

«Покойся с миром, Нахель. Мои соболезнования его маме и его семье. Никто не заслуживает смерти в 17 лет, и уж тем более за отказ подчиниться. Пусть свершится правосудие», — написал Погба в социальных сетях.

Напомним, что 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили подростка, который, по информации правоохранительных органов, отказался выполнять их требования.

Уточняется, что инцидент спровоцировал стихийные беспорядки в нескольких городах Франции.

В текущем сезоне Погба поучаствовал в десяти матчах команды и отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что клубы из Саудовской Аравии планируют купить Погба.