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Погба признался, что принимал пищевые добавки, не предупредив медштаб «Ювентуса»

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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба признался в употреблении пищевых добавок, содержащих тестостерон.
Погба признался, что принимал пищевые добавки, не предупредив медштаб «Ювентуса»
  • Gettyimages.ru
  • © Daniele Badolato - Juventus FC

По информации итальянских СМИ, причиной положительного допинг-теста стала пищевая добавка, которую игрок принимал в США по назначению личного врача. При этом футболист не согласовал употребление вещества с медицинским штабом туринского клуба. 

11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Француз может получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба из-за допингового скандала.

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