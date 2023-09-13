Погба признался, что принимал пищевые добавки, не предупредив медштаб «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба признался в употреблении пищевых добавок, содержащих тестостерон.

По информации итальянских СМИ, причиной положительного допинг-теста стала пищевая добавка, которую игрок принимал в США по назначению личного врача. При этом футболист не согласовал употребление вещества с медицинским штабом туринского клуба.

11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Француз может получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба из-за допингового скандала.