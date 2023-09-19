Жиру — о ничьей с «Ньюкаслом»: «Милану» чего-то не хватило в завершении атак

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о ничьей с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.

«Полагаю, у нас было очень много возможностей для взятия ворот, на этом уровне очень важно быть эффективными в завершении. Мы отдали все силы, но нам просто чего-то не хватало в этом компоненте. Думаю, сегодня нам не хватило немного удачи», — цитирует Жиру Sky Sport Italia.

Игра первого тура группы F на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 0:0.

Главный судья встречи Хосе Санчес Мартинес из Испании показал четыре жёлтые карточки игрокам итальянской команды и одну — футболистам английского клуба.

«Милан» в следующем матче 4 октября сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией». «Ньюкасл» в этот же день примет на своём поле «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что болельщик «Ньюкасла» получил ножевое ранение перед матчем ЛЧ с «Миланом».