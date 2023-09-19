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Sky Sports: болельщик «Ньюкасла» получил ножевое ранение перед матчем ЛЧ с «Миланом»

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Болельщик «Ньюкасла» в ходе потасовки получил ножевое ранение перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом»
Sky Sports: болельщик «Ньюкасла» получил ножевое ранение перед матчем ЛЧ с «Миланом»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Sky Sports, инцидент произошёл 18 сентября. Пострадавший, Эдди Маккей, прогуливался со своим сыном и другом по «Милану», когда на них напала группа из семи-восьми человек в балаклавах. Англичанин после получения ранения был доставлен в больницу. 

Встреча между «Ньюкаслом» и «Миланом» пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» 19 сентября.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» может понести наказание за нарушение регламента УЕФА.

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