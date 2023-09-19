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The Sun: «Ньюкасл» может понести наказание за нарушение регламента УЕФА

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Английский «Ньюкасл» нарушил регламент УЕФА и теперь может быть подвергнут санкциям.
The Sun: «Ньюкасл» может понести наказание за нарушение регламента УЕФА
  • Gettyimages.ru

По информации The Sun, команда из-за плохой погоды с опозданием прилетела в Италию на матч Лиги чемпионов с «Миланом». Поэтому главный тренер Эдди Хау провёл пресс-конференцию в 21:00 по местному времени.

По регламенту УЕФА встреча с журналистами перед матчами должна проходить в промежутке с 12:00 до 20:00. Любые исключения заранее согласовываются с союзом.

Встреча между «Ньюкаслом» и «Миланом» пройдёт в «Сан-Сиро» 19 сентября.

Ранее сообщалось, что Арсен Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на Лигу чемпионов.

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