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Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на Лигу чемпионов

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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян включён в заявку команды на предстоящий сезон Лиги чемпионов.
Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на Лигу чемпионов
  • Gettyimages.ru
  • © Daisuke Nakashima/AFLO

«Королевский» клуб сыграет в группе D, соперниками испанской команды станут португальская «Бенфика», итальянский «Интер» и австрийский «Зальцбург».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. С 5 сентября он отсутствовал на тренировках по причине болезни.

Ранее Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедад».

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