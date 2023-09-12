Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на Лигу чемпионов
- Gettyimages.ru
- © Daisuke Nakashima/AFLO
«Королевский» клуб сыграет в группе D, соперниками испанской команды станут португальская «Бенфика», итальянский «Интер» и австрийский «Зальцбург».
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. С 5 сентября он отсутствовал на тренировках по причине болезни.
Ранее Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедад».