Дубль Альвареса помог «Манчестер Сити» обыграть «Црвену звезду» в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» на своём поле одержал волевую победу над «Црвеной звездой» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра первого тура группы G завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

В составе победителей мячи забили Хулиан Альварес (47-я и 60-я минуты), Родриго Эрнандес (73-я). У проигравших отличился Осман Букари (45-я).

Немногим ранее в другом матче группы «Янг Бойз» дома потерпел поражение от «Лейпцига» — 1:3.

МС в следующем матче 4 октября сыграет в гостях с немецкой командой. «Црвена звезда» в этот же день примет на своём поле коллектив из Швейцарии.

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов.