«Милан» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

«Милан» на своём поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра первого тура группы F на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 0:0.

Главный судья встречи Хосе Санчес Мартинес из Испании показал четыре жёлтые карточки игрокам итальянской команды и одну — футболистам английского клуба.

«Милан» в следующем матче 4 октября сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией». «Ньюкасл» в этот же день примет на своём поле «Пари Сен-Жермен».

В матче группы G «Янг Бойз» дома потерпел поражение от «Лейпцига» — 1:3.

Ранее сообщалось, что болельщик «Ньюкасла» получил ножевое ранение перед матчем ЛЧ с «Миланом».