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Гол вратаря Проведеля спас от поражения «Лацио» в игре ЛЧ с «Атлетико»

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«Атлетико» и «Лацио» сыграли вничью в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра первого тура группы E на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 1:1.

У «Атлетико» забил Пабло Барриос (29-я минута). В составе «Лацио» отличился голкипер Иван Проведель (90 + 5).

В другом матче группы E «Фейеноорд» дома победил «Селтик» — 2:0.

«Атлетико» в следующем матче 4 октября сыграет дома с «Фейеноордом». «Лацио» в этот же день в гостях сыграет с «Селтиком».

Ранее «Милан» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов.

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