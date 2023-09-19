«Барселона» забила пять безответных мячей «Антверпену» в матче Лиги чемпионов

«Барселона» на своём поле нанесла разгромное поражение «Антверпену» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра первого тура группы Н на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» завершилась со счётом 5:0 в пользу команды из столицы Каталонии.

Мячи забили Жоау Феликс (11-я, 66-я минуты), Роберт Левандовски (19-я), Гави (54-я). Йелле Батай (22-я) записал на свой счёт автогол.

В параллельном матче «Порту» в гостях обыграл «Шахтёр» (3:1).

«Барселона» в следующей встрече 4 октября сыграет на выезде с португальской командой. «Антверпен» в этот же день примет коллектив из Украины.

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов.