Захарова заявила, что Англия сама себя исключила из турниров УЕФА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на бойкот Англией соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с участием сборной России до 17 лет.

«У британских русофобов давно синдром исключительности. На этот раз они исключили себя из честного состязания», — приводит слова Захаровой «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Ранее в Футбольной ассоциации Англии сообщили, что не будут участвовать в матчах с российскими командами.