Захарова заявила, что Англия сама себя исключила из турниров УЕФА
- РИА Новости
«У британских русофобов давно синдром исключительности. На этот раз они исключили себя из честного состязания», — приводит слова Захаровой «Спорт-Экспресс».
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.
Ранее в Футбольной ассоциации Англии сообщили, что не будут участвовать в матчах с российскими командами.