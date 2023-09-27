Украина призвала все страны бойкотировать матчи с участием российских команд

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отреагировала на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вернуть на международные соревнования юношеские команды России.

«УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается в другие ассоциации — члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России при условии их допуска», — говорится в заявлении.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России U-17 к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды на турниры до окончания специальной военной операции.

Ранее в Футбольной ассоциации Англии сообщили, что не будут участвовать в матчах с российскими командами.