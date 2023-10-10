УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до турниров

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

«В УЕФА заявили, что не удалось найти технического решения, позволяющего российским сборным играть», — написал британский журналист Роб Харрис на своей странице в социальной сети.

Заседание исполкома организации проходит 10 октября в швейцарском Ньоне.

26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет до соревнований. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.

Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление из-за решения допустить юношеские сборные России.