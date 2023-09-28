«Стихийная анархия по бойкотам»: семь стран Европы отказались от игр с юниорскими сборными России по футболу

Семь стран Европы отказались от матчей с юниорскими сборными России не старше 17 лет, несмотря на решение УЕФА допустить их в нейтральном статусе. На Украине выразили несогласие с ним и призвали другие ассоциации поддержать бойкот, а в Швеции предупредили, что не допустят отечественную команду на женский чемпионат Старого Света U17, который пройдёт там в следующем году. По мнению Дмитрия Свищёва, вовсе не факт, что указанные государства действительно не станут встречаться с россиянами, если им выпадет соответствующий жребий. А Светлана Журова назвала происходящее банальной попыткой давления.

«Призываем УЕФА пересмотреть данное решение»

Решение УЕФА допустить сборные России не старше 17 лет на международные соревнования, пусть даже с существенными ограничениями, стало по-настоящему радостным событием для отечественных болельщиков. В условиях полуторагодичного тотального отстранения оно выглядело лучом света в конце туннеля.

К сожалению, не обошлось без ложки дёгтя. После оглашения вердикта исполкома организации семи государств Европы выразили своё несогласие с ним и заявили, что по-прежнему не собираются играть с россиянами. Одними из первых это сделали на Украине и в Англии.

«УАФ подтверждает, что не будет принимать участия ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается к другим ассоциациям — членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска... Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предыдущее решение о полном отстранении...» — говорится в письме УАФ.

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Следом аналогичном образом поступили сразу две прибалтийские страны. Например, глава Литовской футбольной федерации Эдгарас Станкявичюс счёл шаг УЕФА «немного неожиданным» и подчеркнул, что точка зрения LFF остаётся неизменной.

«Мы не считаем, что какие-либо российские сборные или клубы должны иметь возможность стартовать в международных соревнованиях в настоящее время, даже если они не используют национальные флаг, гимн или другие символы и играют на нейтральных полях», — приводит слова менеджера Sports.ru.

В Латвии также заявили, что не собираются проводить встречи с отечественными коллективами вне зависимости от места и невзирая на их нейтральный статус. Против высказался и руководитель Польского футбольного союза (PZPN) Цезари Кулеша. Он в соцсетях назвал бойкот даже юниорских команд из России «единственно правильным».

Увы, присоединилась к данным государствам Швеция, что способно существенно осложнить жизнь женской отечественной сборной. Дело в том, что именно здесь в мае 2024-го состоится финальная стадия чемпионата Европы U17. В Шведском футбольном союзе (SVFF) прямо отметили, что не допустят россиянок, даже если им удастся отобраться.

«Было принято решение, согласно которому детским и юношеским командам из России не разрешается участвовать в спортивных мероприятиях здесь, в Швеции. И мы также заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены соревноваться с командами из России за пределами Швеции», — объяснил председатель правления организации Фредрик Рейнфельдт.

Наконец, седьмой страной, где рассказали о нежелании встречаться с юниорами из России, стала Дания. Глава отдела коммуникаций DBU Якоб Хойер отметил, что не хотел бы видеть, как датчане играют с россиянами.

«Футбол никогда не должен отказываться от посыла мира и надежды»

Напомним, на исполкоме УЕФА вынесли вердикт допустить сборные России не старше 17 лет на соревнования под эгидой федерации. Единственное, им разрешили играть исключительно в нейтральном статусе — без флага, гимна и национальной формы. Да и проводить поединки команды смогут только на нейтральной территории.

«УЕФА осознаёт, что дети не должны нести наказание за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твёрдо убеждён, что футбол никогда не должен отказываться от посыла мира и надежды. В частности, огорчает тот факт, что из-за продолжающегося конфликта целое поколение несовершеннолетних игроков лишено права участвовать в международных соревнованиях… Поэтому исполнительный комитет организации принял решение вернуть в этом сезоне к участию в турнирах УЕФА российские команды, состоящие из несовершеннолетних», — говорится в официальном заявлении на сайте организации.

В РФС произошедшее приняли с воодушевлением и назвали допуск юниоров важным шагом на пути к возвращению страны к официальным международным матчам.

«В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях... Мы также продолжим вести диалог о возвращении наших клубов, взрослых и молодёжных команд к официальным международным соревнованиям», — цитирует «РБ-Спорт» службу коммуникаций федерации.

Вместе с тем в УЕФА заявили о намерении найти способ включить российские национальные команды в список участников турниров даже в том случае, если жеребьёвка состоялась ранее. Так, по данным «Матч ТВ», мужская отечественная сборная среди футболистов 2007 года рождения может стартовать в квалификации Евро-2024, которая начнётся 27 сентября. В СМИ сообщалось, что УЕФА готов добавить подопечных Андрея Аксёнова в одну из групп, где встречи состоятся во второй половине октября или в ноябре.

В этом плане подходят группа 4 (Люксембург, Сербия, Азербайджан, Словения) с матчами в Сербии и группа 7 (Белоруссия, Турция, Казахстан, Шотландия) с играми в Турции. В группах 5 (Чехия, Португалия, Албания, Черногория) и 6 (Норвегия, Франция, Эстония, Румыния) сильнейший вовсе определится только в ноябре.

Порадовались вердикту и в женской сборной U17. Старший тренер коллектива Валентин Гавва признался, что встретил его с воодушевлением.

«Спортсмену жизненно необходимо соревноваться. Да, мы проводим товарищеские матчи, но всё‑таки официальные игры — совсем другой уровень ответственности. Надеюсь, международные организации смогут выработать механизм, который позволит нам реализовать наше право на участие в турнире», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

«Не думаю, что УЕФА откатится назад в своём решении»

По мнению экспертов RT, в бойкоте со стороны ряда государств Старого Света нет ничего удивительного. Так, председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв признался, что подобного отклика со стороны стран Прибалтики и Восточной Европы следовало ожидать.

«Воззвания к бойкотам абсолютно не новы, такое было и в отношении того же МОК. Организация, возглавляемая Чефериным, является крайне самодостаточной и не думаю, что она откатится назад в своём решении, все риски были ими хорошо изучены и оценены», — заявил Свищёв RT.

Также он не уверен, что те национальные федерации, которые сейчас делают громкие заявления, действительно откажутся от встреч с россиянами, если им выпадет соответствующий жребий.

«Пока есть время, чтобы разбросаться бравадами, но дойдут ли они до конкретных действий, когда настанет момент? Да и кому они этим насолят? Своим же молодым ребятам, которые так мечтали о футбольной карьере? Считаю это всё играми чиновников», — добавил депутат.

Его коллега Светлана Журова настроена менее оптимистично. Она считает, что, если с россиянами откажется играть слишком много сборных, Александру Чеферину придётся пойти у них на поводу. При этом сам факт бойкота юниорских соревнований вызвал у неё недоумение.

«В них же даже не взрослые люди стартуют. Как это связано с событиями на Украине? Текущие спортивные соревнования абсолютно не про спорт. Допуск наших футболистов определённо вызовет серию бойкотов, и так будет оказываться давление», — посетовала она в комментарии RT.

В свою очередь, почётный президент РФС Вячеслав Колосков счёл решение УЕФА верным, но не продуманным. По его словам, допуская отечественные коллективы, в организации не подумали, как на практике будут претворять данное послабление в жизнь, хотя не могли не догадываться о жёсткой реакции.

«Никто ещё не знает, сколько стран откажутся завтра, послезавтра, это только начало. Сейчас пойдёт такая цепочка, кто-то не отреагирует. Вердикт о допуске принят очень правильно с нашей точки зрения, футбола и здравых людей, но его ущербность состоит в том, что он не подкреплён практическими шагами для реализации. Было совершенно очевидно, что ряд европейских стран, а, возможно, большинство выскажется против того, чтобы сборная России приезжала к ним... В этих условиях УЕФА должен был продумать второй шаг — как развивать на практике такое решение. Этого сделано не было, поэтому сейчас начнётся стихийная анархия по бойкотам и отказам», — заявил Колосков ТАСС.

Жёстче всех высказался известный комментатор Дмитрий Губерниев. Он призвал УЕФА не трусить и взять пример с руководства мирового тенниса, которое наложило санкции даже на Уимблдонский турнир за недопуск россиян и белорусов.

«Несколько «баранок» отказникам и угроза дисквалификации спокойно вернут юношеский еврофутбол в нормальное русло с юными россиянами-участниками. Если только УЕФА не испугается», — написал журналист в Telegram-канале.