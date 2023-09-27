В Датском футбольном союзе заявили, что по-прежнему не согласны играть с Россией

Глава пресс-службы Датского футбольного союза Якоб Хойер рассказал о несогласии датчан играть со сборными России.

«Мы не увидим матчей сборной Дании со сборной России — независимо от возраста. Позиция Датского футбольного союза остаётся такой же, как и всегда», — цитирует Хойера Tipsbladet.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что организация на данный момент не рассматривает возможность допуска молодёжных российских национальных команд до участия в турнирах под эгидой IIHF.