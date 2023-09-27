IIHF не рассматривает идею допуска молодёжных команд России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что организация на данный момент не рассматривает возможность допуска молодёжных российских национальных команд до участия в турнирах под эгидой IIHF.

«На данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня в IIHF», — цитирует Тардифа РИА Новости.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее председатель Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Фредрик Райнфельдт заявил, что сборная страны не будет играть с российскими командами.