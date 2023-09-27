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IIHF не рассматривает идею допуска молодёжных команд России

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что организация на данный момент не рассматривает возможность допуска молодёжных российских национальных команд до участия в турнирах под эгидой IIHF.

«На данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня в IIHF», — цитирует Тардифа РИА Новости.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее председатель Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Фредрик Райнфельдт заявил, что сборная страны не будет играть с российскими командами.

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