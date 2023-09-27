В Шведской футбольной ассоциации заявили об отказе играть с командами из России

Председатель Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Фредрик Райнфельдт заявил, что сборная страны не будет играть с российскими командами.

«Продолжаем заявлять, что не намерены играть с российскими командами. Это наше послание», — приводит слова Райнфельдта Expressen.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Ранее сборная Латвии по футболу отказалась играть с командами из России.