Сборные Латвии по футболу отказалась играть с командами из России

Сборные Латвии не будут играть против российских футбольных команд на международных соревнованиях.

«Сборные Латвии по футболу не будут играть с командами из России, независимо от места проведения и формы представительства российских спортсменов», — сообщается на сайте Латвийской футбольной федерации.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Ранее матчи с участием российских команд бойкотировали Польша, Украина и Англия.