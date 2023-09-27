Польша объявила о бойкоте матчей против российских футбольных команд

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что национальные команды не будут участвовать в соревнованиях с российскими сборными.

«Я удивлён вчерашним заявлением исполкома УЕФА. Если российским командам будет разрешено играть, то сборные Польши не будут с ними соревноваться. Это единственное верное решение», — написал Кулеша в социальной сети X.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев выразил мнение, что Украина постарается найти союзников для бойкота матчей с Россией.