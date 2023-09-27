Гаджиев считает, что Украина постарается найти союзников для бойкота матчей с Россией

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал призыв Украинской ассоциации футбола (УАФ) бойкотировать матчи с участием российских команд.

«Посыл от УЕФА с допуском наших юниоров является чем-то чистым в это непростое время. Организация пытается сказать, что футбол объединяет и способствует миру. Как мы видим после включения Англии, Украина пытается раскрутить тему с бойкотом на все страны. Поддержка у неё будет, хотя бы из числа тех государств, которые вкладывают сейчас в эту страну свои деньги и всячески оказывают помощь.

Позиция УЕФА является достаточно конструктивной, но на него пытаются оказать давление. Пока это всего две страны, а если завтра этих стран будет 15—20? К сожалению, игнорировать стольких у них просто не получится. В ближайшие дни мы увидим сторонников бойкота», — заявил тренер RT.

Ранее Гаджиев назвал ожидаемым бойкот Англией матчей с участием российских команд.