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Сборные Литвы по футболу отказалась играть с командами из России

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Сборные Литвы не будут играть против российских футбольных команд на международных соревнованиях.

«Если так случится, что нашей и российской молодёжным сборным придётся играть друг с другом на одном турнире, наши футболисты не выйдут на поле, какие бы санкции за это ни грозили федерации и где бы ни был проведён матч», — приводит слова главы литовской федерации Эдгараса Станкявичюса пресс-служба.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Ранее матчи с участием российских команд бойкотировали Польша, Украина и Англия.

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