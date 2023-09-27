Булыкин: много команд будут отказываться играть с Россией

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение, что многие страны не захотят принимать участие в матче со сборной России до 17 лет после допуска на международные соревнования.

«Может ли УЕФА пойти на поводу у тех, кто отказывается допускать и играть с Россией? Этого никто не знает. Думаю, хорошее решение — технические поражения. Но всё зависит от регламента, а мы его не знаем. Очень много сборных в мире будут отказываться, не только в европейской, но и в азиатской конфедерации», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России U-17 к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды на турниры до окончания специальной военной операции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Украина призвала все страны бойкотировать матчи с участием российских команд.