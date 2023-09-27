В Таджикистане призвали допустить команды России в турниры ФИФА и УЕФА

Пресс-атташе Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев высказал мнение, что команды России должны быть допущены до международных соревнований.

«Футбол вне политики! Мы считаем, что российские сборные и клубы должны участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА», — цитирует Салиева «Чемпионат».

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России U-17 к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Украина призвала все страны бойкотировать матчи с участием российских команд.