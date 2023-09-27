В Швеции не допустят российских футболисток на чемпионат Европы до 17 лет

Швеция приняла решение не допускать женскую сборную России до 17 лет для участия в финальной части Евро-2024.

«По мнению правления федерации, сборная Швеции по-прежнему не должна проводить матчи против России ни в Швеции, ни за рубежом. В мае 2024 года финальная часть чемпионата Европы пройдет в Швеции. В соответствии с вышеизложенным, мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию», — говорится в сообщении.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России U-17 к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Украина призвала все страны бойкотировать матчи с участием российских команд.