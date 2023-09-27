Узнать больше

В Швеции не допустят российских футболисток на чемпионат Европы до 17 лет

Короткая ссылка
Швеция приняла решение не допускать женскую сборную России до 17 лет для участия в финальной части Евро-2024.

«По мнению правления федерации, сборная Швеции по-прежнему не должна проводить матчи против России ни в Швеции, ни за рубежом. В мае 2024 года финальная часть чемпионата Европы пройдет в Швеции. В соответствии с вышеизложенным, мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию», — говорится в сообщении.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России U-17 к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Украина призвала все страны бойкотировать матчи с участием российских команд. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить