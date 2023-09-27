Канчельскис: в УЕФА начали понимать, что политика и спорт — это разные вещи

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить юниорские сборные России к международным соревнованиям.

«Хорошо, что начали понимать, что политика и спорт — это две разные вещи. Мы заложники ситуации, а спортсмены здесь ни при чём, они не виноваты. Дай бог, чтобы в дальнейшем взрослые команды тоже допустили к турнирам. Соревновались бы не политики, а спортсмены», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России U-17 к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Украина призвала все страны бойкотировать матчи с участием российских команд.