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Свищёв сомневается, что бойкотирующие страны действительно откажутся играть с Россией

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал присоединение футбольных федераций Польши и Латвии к бойкоту матчей с Россией.

«Как я говорил ещё вчера, вся Прибалтика и большинство стран Восточной Европы окажутся на стороне несогласных с решением исполкома УЕФА. Но я уверен, что и Союз европейских футбольных ассоциаций предполагал нечто подобное от этих стран. Воззвания к бойкотам абсолютно не новы, такое было и в отношении того же МОК. Организация, возглавляемая Чеферином, является крайне самодостаточной, и не думаю, что она откатится назад в своём решении, все риски были ими хорошо изучены и оценены», — заявил Свищёв RT.

Также он усомнился в том, что все страны, солидарные в своей позиции по бойкоту матчей с Россией, действительно дойдут до конкретных действий.

«Я пока сомневаюсь и в том, что эти страны действительно откажутся с нами играть. Сейчас есть время, чтобы разбросаться громкими бравадами, но дойдут ли эти страны до конкретных действий, когда придёт время? Да и кому они этим насолят? Своим же молодым ребятам, которые так мечтали о футбольной карьере и отметиться участием в соревнованиях? Считаю это всё играми чиновников», — добавил Свищёв.

Ранее сообщалось, что Светлана Журова считает, что большинство стран присоединятся к бойкоту матчей с участием российских футбольных команд.

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