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Газзаев считает, что России не следует переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) после отмены решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.
Газзаев считает, что России не следует переходить в Азиатскую конфедерацию футбола
  • Gettyimages.ru

«В этой ситуации следует сконцентрироваться на проведении своих собственных соревнований внутри России. Говорю сейчас не только о футболе, но и обо всём спорте в целом. Необходимо глобальное и справедливое решение с участием международных федераций. Наша страна всегда являлась конкурентоспособной на всех турнирах. Убеждён, что эту инициативу разделят многие страны: вспомните, как некогда в мире был опыт проведения Игр доброй воли.

Если говорить о переходе в Азию, разговоры об этом ходят достаточно давно, но я уверен, что и там найдутся противники перехода России», — заявил Газзаев RT.

Ранее Газзаев прокомментировал отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

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